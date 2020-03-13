Разумков ответил, накажут ли депутатов ОПЗЖ за поездку в Москву

Спикер парламента подчеркивает, что Верховная Рада не отправляла их в командировку.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что санкций от парламента к народным депутатам от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые ездили в Москву, быть не может.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос о реакции на это событие и о возможных санкциях в отношении этих депутатов.

Читайте такжеРазумков допустил проведение внеочередного заседания Рады по коронавирусу на следующей неделе

"Если мы говорим в рамках работы Верховной Рады Украины - санкций здесь быть не может. Потому что вчера была официальная позиция обнародована на сайте Верховной Рады Украины по поводу того, что в командировку официальную или с предоставлением каких-либо дополнительных полномочий, определением тем или каким-то другим перечнем вопросов, народные депутаты Украины в Российскую Федерацию, также в Думу РФ не направлялись", - сказал председатель ВР.

Он подчеркнул, что никаких дополнительных распоряжений или командировок он не подписывал. "Коллеги действовали исключительно исходя из своей личной позиции", - сказал Разумков.

На вопрос, не осуждает ли он шаг этих депутатов, спикер только отметил, что он лично не ездит в Россию. "Я думаю, что мои действия должны значить больше, чем просто слова", - добавил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с депутатами Госдумы РФ. В ней приняли участие Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова.

В "ОПЗЖ" сообщили, что Медведчук обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным "создание межпарламентского объединения".

11 марта в сообщении пресс-службы Аппарата ВР было отмечено, что членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" не уполномочивали вести переговоры в России от имени украинского парламента, и командировки им не оформляли.

"В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации относительно проведения встреч народных депутатов от фракции "ОПЗЖ" с представителями Государственной думы и президентом Российской Федерации 10 марта сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - говорится в сообщении.

В ВР отметили, что руководство и представители этой фракции «не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими каких-либо вопросов во время их поездки не согласовывалось». "Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки в Аппарате Верховной Рады Украины не оформляли", - заверили в аппарате ВР.

Таким образом, заявили в пресс-службе, члены фракции "ОПЗЖ" совершили частную поездку в Россию и во время встреч выражали позицию исключительно своей политической силы.