Рада дала ход закону о местных выборах, позволяющему участие партий и блоков
18:31, 18 июня 2015Политика
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Верховная Рала приняла проект закона о местных выборах №2831-3, которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков.
ВР приняла в первом чтении законопроект о местных выборах / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки данного законопроекта ко второму чтению.
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