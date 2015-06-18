Рада дала ход закону о местных выборах, позволяющему участие партий и блоков

18:31, 18 июня 2015
Политика
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Верховная Рала приняла проект закона о местных выборах №2831-3, которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки данного законопроекта ко второму чтению.

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