Нардеп Ионушас ушел от вопроса, переговаривали ли с ним о должности генпрокурора

Он призвал дождаться соответствующего представления, которое должен внести в парламент президент.

Народный депутат Украины Сергей Ионушас (фракция "Слуга народа") не дал прямого ответа на вопрос, ведутся ли с ним переговоры по поводу назначения его на должность генерального прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос о возможности его назначения на эту должность.

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«Согласно Конституции, представление вносит в Верховную Раду президент. Поэтому только тогда будет известна кандидатура на должность генпрокурора. Все другие кандидатуры, которые якобы звучат в СМИ, - это вероятные кандидаты, которые могут, а могут и не стать кандидатами. Те фамилии, которые звучат в СМИ, они являются юристами, как того и требует закон относительно кандидатуры на должность генпрокурора», - сказал Ионушас.

Отвечая на вопрос, согласился бы ли он стать генпрокурором, он сказал: «Действительно, моя фамилия звучит в СМИ, но я хочу обратиться к вам, чтобы вы подождали представления президента Зеленского».

Следует отметить, что он не дал ответ на вопрос, велись ли с ним переговоры с Банковой по поводу именно его кандидатуры. «Я уже несколько раз отвечал и хочу подчеркнуть, что кандидат становится кандидатом после внесения представления президентом. Сейчас ведутся консультации, и поскольку озвучиваются определенные фамилии, мне кажется, что Офис президента думает над этим вопросом», - сказал он.

Также депутат не дал ответа, говорили ли с ним лично на Банковой по поводу именно его кандидатуры. «Я ответил на ваш вопрос таким образом, как считаю нужным», - заявил он.