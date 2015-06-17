Латвия запретила въезд в страну российскому миллионеру

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv.

По информации издания, его проекты в Латвии – в том числе в сфере недвижимости – заморозят и продадут. При этом в МВД Латвии не смогли объяснить причины, по которым Чернин попал в "черный список".

Сообщается, что решение по Чернину принимал министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

"Решение принято, основываясь на оценке служб безопасности, основания были представлены персоне индивидуально", - сообщили в пресс-службе МВД.

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По законодательству Латвии, глава МВД может внести иностранца в "черный список", основываясь на оценке компетентных правоохранительных органов.

Кроме того, решение главы МВД можно обжаловать в Сенате Верховного суда.

В случае, если решение основывается на информации, полученной в результате разведывательной или контрразведывательной деятельности служб госбезопасности, его можно обжаловать у генерального прокурора, который является последней инстанцией.

В МИД Латвии сообщили, что не будут комментировать конкретные причины запрета, поскольку объяснения могут дать только конкретному лицу, относительно которого принято такое решение.