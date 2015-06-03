МИД России: ответные меры ЕС на российский "черный список" — это отражение интеллектуального политического убожества

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал составление списка невъездных в РФ законной соразмерной ответной мерой на действия Евросоюза.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Составление списков невъездных в РФ — это не прихоть, не какая-то блажь с российской стороны. Это законная, соразмерная ответная мера на неприемлемые ограничения на въезд в Евросоюз под надуманными предлогами российских представителей", — заявил Рябков.

По его словам, западные политики, требуя объяснений от Москвы в связи с появлением данных списков, демонстрируют свою неспособность воспринимать реальность.

Читайте такжеЕвродепутат: "Черный список" Кремля - это шоу для собственного народа, которое строится на принципе "зуб за зуб""Сейчас, как кто-то из этих европейских списков, делать круглые глаза, говорить "на каком основании?", "дайте нам объяснения", доходить в своем цинизме до фраз, что все это незаконно и пытаться сейчас придумывать некие ответные меры на наши ответные меры — это отражение интеллектуального политического убожества, это свидетельство того, что люди вокруг себя ничего не видят просто, не способны воспринимать реальность как она есть", — отметил замминистра.

Он добавил, что остается сожалеть, что такие люди причастны к принятию решений в Европейском союзе.

Читайте такжеКлимкин назвал список европейских политиков, которым РФ запретила въезд, "списком светлых людей"По его словам, это в полной мере относится и к инициаторам меры по ограничению доступа постпреда РФ Владимира Чижова в Европарламент.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Европейского парламента Мартин Шульц в ответ на "черный список" европейских политиков, которым запрещен въезд в Россию, ввел соответствующие меры. В частности, такими мерами стали ограничения свободного доступа в парламент послу и еще одному российскому дипломату (имя не указано), приостановление оценки запросов на доступ членам Госдумы и Совета Федерации на индивидуальной основе и приостановление парламентского сотрудничества в рамках Комитета Россия-ЕС.

Это стало ответом на передачу Москвой в посольства государств-членов ЕС списка невъездных в страну политиков. В него входят 89 человек, в частности, лидер либералов в Европарламенте.