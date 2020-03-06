Столтенберг призвал мир помочь Следственной группе установить всех виновных в катастрофе MH17

Генсек НАТО приветствовал начало уголовного судебного процесса по делу сбития самолета Малазийских авиалиний, который стартует 9 марта.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал страны помочь Совместной следственной группе установить всех ответственных за сбитие самолета рейса MH17.

Об этом говорится в заявлении Столтенберга, обнародованном пресс-службой Альянса.

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Он приветствовал начало уголовного судебного процесса по делу сбития самолета Малазийских авиалиний.

"Это важная веха в усилиях, направленных на обеспечение справедливости для 298 жертв и их семей", - отметил Столтенберг.

"Я приветствую настроенность Следственной совместной группы установить обстоятельства дела, и у меня полное доверие к независимости и профессионализму правовой системы Нидерландов. По-прежнему крайне важно установить правду, ответственных и справедливость в деле сбития самолета рейса MH17 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 2166. Все страны обязаны в полной мере способствовать этим усилиям", - подчеркнул Столтенберг.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.