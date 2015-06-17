Подчиненный Наливайченко говорит, что ничего не знает о коррупционной деятельности экс-заместителя Яремы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Артюхов заявил сегодня, отвечая на вопросы народных депутатов на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"В отношении Даниленко - у меня такой информации не было и, думаю, что она не подтвердится", - сказал Артюхов.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня, перед допросом в Генеральной прокуратуре по делу о пожаре на нефтебазе "БРСМ-Нафта" на Киевщине, глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что экс-заместитель генпрокурора Даниленко "крышевал" деятельность этой нефтебазы.

Позже того же дня в СМИ появилась информация, что на встрече с фракцией "Блока Петра Порошенко" президент Украины предложил отправить в отставку Наливайченко.

СБУ вручила повестку Даниленко и вызывает его на допрос 19 июня.

Справка УНИАН. Пожар на нефтебазе компании "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области длилась с 8 по 17 июня. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.