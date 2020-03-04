Глава СБУ высказался за возвращение уголовной ответственности за контрабанду

По словам Ивана Баканова, за последние шесть месяцев сумма конфискованной контрабанды составила 140 млн грн, а за такие нарушения были осуждены 29 человек.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов считает необходимым вернуть уголовную ответственность за совершение контрабанды, в том числе за контрабанду подакцизных товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в парламенте.

По его словам, за последние шесть месяцев сумма конфискованной контрабанды составила 140 млн грн, а за такие нарушения были осуждены 29 человек.

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"Для того чтобы более эффективно противодействовать контрабанде, необходимо осуществить только две вещи - вернуть уголовную ответственность за совершение контрабанды и наладить в режиме онлайн обмен таможенной информацией со странами-партнерами. Учитывая первый пункт об уголовной ответственности за контрабанду, мы провели консультации с Минфином, Государственной налоговой службой и крупным бизнесом, который сегодня готов к введению такой инициативы, хотя в первую очередь, считаю, что целесообразнее ввести уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров", - сказал Баканов.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время своего выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Государственная таможенная служба Украины в январе-феврале текущего года не выполнила план таможенных поступлений в государственный бюджет, а также не ликвидировала полностью контрабанду.