Рада начала рассмотрение назначения министров нового Кабмина

Соответствующее представление презентует новоизбранный премьер-министр Шмыгаль.

Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса о назначении новых членов Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее представление презентует новоизбранный премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Перед началом рассмотрения вопроса фракции “Голос” и “Европейская солидарность” отметили, что настаивают на поименном голосовании за каждого кандидата в министры.

Также они отметили, что должна состояться встреча с фракциями парламента, на которой следовало бы ознакомить депутатов с кандидатами на должности правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. Вместо него новым премьер-министром назначен Денис Шмыгаль.