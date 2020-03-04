Рада начала рассмотрение назначения министров нового Кабмина
19:13, 04 марта 2020Политика
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Соответствующее представление презентует новоизбранный премьер-министр Шмыгаль.
Иллюстрация REUTERS
Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса о назначении новых членов Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее представление презентует новоизбранный премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Перед началом рассмотрения вопроса фракции “Голос” и “Европейская солидарность” отметили, что настаивают на поименном голосовании за каждого кандидата в министры.
Также они отметили, что должна состояться встреча с фракциями парламента, на которой следовало бы ознакомить депутатов с кандидатами на должности правительства.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. Вместо него новым премьер-министром назначен Денис Шмыгаль.
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