В новом правительстве есть около пяти вакантных должностей – Арахамия

По словам главы фракции “Слуга народа”, Милованов и Бородянский не поддерживают разделение возглавляемых министерств.

На сегодняшний день есть около пяти должностей, которые пока остаются вакантными в будущем правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Читайте такжеШмыгаль о борьбе с коронавирусом: Украине нужна комплексная программа действий

Он отметил, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отказываются от участия в следующем Кабинете министров Украины, поскольку выступают против раздела министерств, которые они возглавляют.

“Милованов не согласен на разделение министерства. А мы считаем, что это Министерство экономики сделали таким гигантом, фактически, монстром и немножко трудно этим управлять, несмотря на личность министра”, - сказал Арахамия.

Он добавил, что Бородянский также не соглашается на разделение министерства, которое возглавляет.

Арахамия сообщил, что, в частности, не определены кандидатуры на руководство Министерством аграрной политики, на должность вице-премьер-министра по вопросам экономики, вице-премьер-министра по вопросам обороны, министра образования, министра экономики и министра культуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. Вместо него новым премьер-министром назначен Денис Шмыгаль.