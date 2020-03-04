Кандидат в премьеры Шмыгаль озвучил главные задачи нового правительства

Денис Шмигаль надеется на плодотворное сотрудничество с народными депутатами.

Кандидат на должность премьер-министра Денис Шмигаль считает одной из важнейших задач нового правительства укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возврат аннексированного Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

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"И самое важное - укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возврат аннексированного Крыма", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что надеется на плодотворное сотрудничество с народными депутатами на новой должности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком.