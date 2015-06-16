Россия задействовала более 60 самолетов на учениях у границ Украины

13:34, 16 июня 2015
Политика
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Россия задействовала более 60 самолетов на учениях у границ Украины в непосредственной близости к Донбассу.

vitalykuzmin.net

Как сообщили УНИАН в Минобороны РФ, «сегодня в Южном военном округе начались плановые трехдневные летно-тактические учения, в которых задействовано свыше 500 пилотов, бортовых специалистов и специалистов наземных служб авиационных воинских частей, дислоцированных в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области».

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В учениях задействовано около 40 штурмовиков Су-25, свыше 20 истребителей Су-27, Су-30, Миг-29 и более 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Как сообщал УНИАН, 5 июня президент Украины Петр Порошенко заявил о беспрецедентно большом количестве российских войск возле границ Украины и на оккупированных территориях Донбасса.

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