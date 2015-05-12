США за день потеряли военный вертолет и истребитель

23:21, 12 мая 2015
Мир
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В Непале пропал вертолет Корпуса морской пехоты США, который выполнял гуманитарную миссию в районе, пострадавшем от землетрясения.

REUTERS

Как сообщили военные, геликоптер UH-1 исчез в районе населенного пункта Чарикот. На его борту были шесть пехотинцев и два непальских солдат, , пишет Lb.ua со ссылкой на Fox News.

Найти его сразу не удалось, в связи с наступлением темноты поиски отложены до завтра. Отмечается, что перед тем как с вертолетом пропала связь, его пилот сказал что-то о "проблемах с топливом".

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Другой инцидент произошел в Персидском заливе, где после взлета с авианосца USS Theodore Roosevelt разбился истребитель Boeing F/A-18F Super Hornet. На его борту было двое пилотов, оба успели катапультироваться, сообщается на сайте ВМФ США.

Напомним, что Непал сегодня пострадал от второго смертельного землетрясения за три недели.

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