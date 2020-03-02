Завтра в Греции прокурор определит Мельничуку меру пресечения

Мельничука перевели в Управление полиции города Серрес.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что завтра в Греции прокурор должен встретиться с бывшим командиром батальона "Айдар" Сергеем Мельничуком и принять решение относительно его освобождения или ареста.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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В частности, сегодня по состоянию на 14:00 Мельничука перевели в Управление полиции города Серрес. "Начальник управления полиции заверил консула, что права Сергея Мельничука не нарушены, состояние здоровья удовлетворительное, наш гражданин обеспечен всем необходимым", - отметил Погорельцев.

"3 марта на 10:00 запланирована встреча с прокурором из города Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение относительно меры пресечения о содержании под стражей или освобождении", - добавил дипломат.

По его словам, сейчас консул находится в управлении полиции вместе с переводчиком. "В ближайшее время в заведение должен прибыть адвокат с целью обсуждения вопросов относительно завтрашней встречи с прокурором. Представители местной полиции сотрудничают с консулом по делу Сергея Мельничука", - отметил он.

Кроме того, консульством Украины в Салониках жене и ребенку задержанного предоставляется необходимое содействие и помощь - размещение в гостинице, передвижение в городе Серрес, решение других насущных вопросов.

Сейчас жена Мельничука вместе с ребенком находится в управлении полиции.

"Жене задержанного было предложено сегодняшним авиарейсом Салоники-Киев вернуться в Украину, однако она отказалась. В этой связи консул предложил госпоже Мельничук вместе с ребенком перевезти их в город Салоники и разместить в гостинице, поскольку завтра, 3 марта, Сергей Мельничук будет переведен в этот греческий город", - сообщил Погорельцев.

По его словам, состояние здоровья жены Мельничука и ребенка нормальное, они обеспечены всем необходимым.

Погорельцев сообщил, что Департамент консульской службы МИД, Консульство Украины в Салониках и Посольство Украины в Греции держат дело на особом контроле.