Эстонка Яника Мерило стала внештатным советником мэра Львова

Бывший советник министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса Яника Мерило стала внештатным советником городского председателя Львова по вопросам новейших технологий. Об этом во время брифинга, 15 июня, сообщил мэр города Андрей Садовый, сообщает Zaxid.net.

«Яника согласилась быть внештатным советником городского головы Львова. Это решение назревало давно, потому что мы уже давно работаем. В частности, результатом плодотворного сотрудничества стало внедрение первого в Украине проекта административных и коммунальных е-услуг для львовян», - пояснил городской голова Львова.

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Яника Мерило — исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA), эксперт Агентства электронного управления Украины, член совета директоров профильного сообщества украинских бизнес-ангелов (UАngel), советник председателя комитета иностранных дел Парламента Эстонии. Соучредитель ICT Competence Center, общественной организации, объединяющей в себе представителей власти, крупного бизнеса и частных лиц с экспертизой в ИТ с целью внедрения элементов электронного правительства в Украине.

Яника Мерило является гражданкой Эстонии, ее отец — украинец, родом из Каменца-Подольского.

С 5 января по апрель 2015 года Мерило была советником министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса. На этой должности она отвечала за направление привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного и бизнес-климата, координации международных программ и разработку решений электронного правительства.

Владеет английским, русским, украинским, эстонским, финским, французским языками. Замужем, имеет сына.