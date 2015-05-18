Эстонка Яника Мерило ушла от министра Яценюка
15:09, 18 мая 2015Политика
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Советник министра экономики Айвараса Абромавичуса Яника Мерило прекратила сотрудничество с Кабмином.
Яника Мерило покинула Кабмин / uaeu.org
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря ассоциации UVCA Петра Шевченко, где Мэрило работает исполнительным директором.
По его словам, эстонский советник ушла из Минэкономики еще в апреле.
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