Эстонка Яника Мерило ушла от министра Яценюка

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря ассоциации UVCA Петра Шевченко, где Мэрило работает исполнительным директором.

По его словам, эстонский советник ушла из Минэкономики еще в апреле.

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