Вице-спикер ВР прокомментировал возможность отставки Гончарука

Руслан Стефанчук также допустил возможность "точечных изменений" в Кабинете министров Украины

Вопрос о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука, слухи о которой распространились на этой неделе, "пока не ко времени".

Об этом вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Радио НВ.

"Для меня не важно, кто будет на этом посту. Для меня важно, будет ли этот человек технократически выполнять программу, заданную президентом и парламентом <...>. Мы получили первый промежуточный отчет и ожидаем дальнейшей деятельности правительства. Посмотрим, как он себя проявит в ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в мире; посмотрим, как проявит себя в ситуации, когда весна наступает - надо осуществлять надзор над теми, кто сажает (это Министерство юстиции). Исходя из этого уже будут делаться выводы", - отметил Стефанчук.

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Вице-спикер Рады также допустил возможность "точечных изменений" в Кабинете министров Украины, подчеркнув необходимость "усиления" определенных направлений его работы - экономического и социального.

Напомним, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении бизнесмена, бывшего вице-премьер-министра – министра социальной политики (2010-2012 годы) Сергея Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука.

Также сообщалось, что вопрос о назначении нового премьера хотят решить в ближайшие две недели.

Сам Зеленский заявил журналистам, что встречался с Сергеем Тигипко.