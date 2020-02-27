"Россия агрессор или нет?": Королевская попала в скандал на заседании во Львове (видео)

Активисты потребовали, чтобы политик покинула заседание и начали скандировать "Вон из Львова!", "Позор!".

Во время выездного заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове произошел скандал с народным депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской.

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Видео с заседания опубликовал на своей странице в Facebook один из очевидцев конфликта, волонтер Игорь Стефанюк.

На записи слышно, что активисты на заседании просят Королевскую ответить на вопрос, является ли Россия страной-агрессором.

После этого активисты потребовали, чтобы политик покинула заседание и начали скандировать "Вон из Львова!", "Позор!", а также призвали не принимать участие в заседании людей, которые считают себя патриотами.

В итоге заседание во Львовской ОГА было сорвано. При этом активисты так и не смогли добиться от Королевской ответа на вопрос про Россию-агрессора. Хотя депутат таки признала, что временно оккупированные Крым и Донбасс – это Украина.