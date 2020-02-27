"Деоккупация и политическая жизнь без РФ": Кулеба назвал условия справедливого мира в Украине

Он подчеркнул, что справедливый мир в Украине – это деоккупация захваченных Россией территорий.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба обозначил красные линии Украины в своем понимании.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что справедливый мир в Украине – это деоккупация захваченных Россией территорий.

«Красные линии: движение к членству в ЕС и НАТО необратимо, ни один отдельный регион не может блокировать решения национального масштаба. Справедливый мир – это победа, когда наши территории деоккупированы, а Россия не является игроком во внутренней политике Украины», – отметил Кулеба.