"Деоккупация и политическая жизнь без РФ": Кулеба назвал условия справедливого мира в Украине
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба обозначил красные линии Украины в своем понимании.
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Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Он подчеркнул, что справедливый мир в Украине – это деоккупация захваченных Россией территорий.
«Красные линии: движение к членству в ЕС и НАТО необратимо, ни один отдельный регион не может блокировать решения национального масштаба. Справедливый мир – это победа, когда наши территории деоккупированы, а Россия не является игроком во внутренней политике Украины», – отметил Кулеба.
Красные линии: движение к членству в ЕС и НАТО необратим, ни один отдельный регион не может блокировать решения национального масштаба. Справедливый мир - это победа, когда наши территории деокуповані, а Россия не является игроком в внутрішій политике Украины. https://t.co/JXK3ofi9z2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2020