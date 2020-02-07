Украина не будет затягивать процесс разработки и принятия закона о нацменьшинствах - Кулеба

По словам Кулебы, соответствующий законопроект будет разрабатываться Министерством культуры, молодежи и спорта, а после публичного обсуждения будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет затягивать процесс разработки и принятия закона о национальных меньшинствах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто пресс-конференции в Киеве.

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«... речь идет о проекте закона о национальных меньшинствах, не о языках национальных меньшинств, а о национальных меньшинствах в целом. Действительно, принятие этого закона предусмотрено законом Украины о функционировании украинского языка как государственного. Наше Министерство культуры, молодежи и спорта активно разрабатывает этот законопроект», - заявил он и добавил, что этот законопроект пройдет публичное обсуждение, а после этого может быть подан в парламент.

«Я не могу сейчас вам сказать, когда он окажется в парламенте, но я уверяю, что Украина не будет затягивать этот процесс», - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Украина остается преданной своим международным обязательствам в сфере защиты национальных меньшинств. «Мы гордимся и ценим каждое национальное меньшинство, которое есть в Украине», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2019 года президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость принятия закона о защите прав национальных меньшинств.