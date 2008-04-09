Тимошенко обещает отстоять Усенко-Черную, Ставнийчук грозит расколом коалиции

Заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК не исключает, что голосование в Верховной Раде за освобождение от должности члена ЦИК Жанны УСЕНКО-ЧЕРНОЙ станет очередной иллюстрацией ситуативных союзов БЮТ с внекоалиционными силами, что снова поставит вопрос о целостности коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

При этом М.СТАВНИЙЧУК отметила, что представление главы государства в Верховную Раду об освобождении от должности члена ЦИК Жанны УСЕНКО-ЧЕРНОЙ подготовлено на аргументированных основаниях и имеет абсолютное юридическое обоснование.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, предложение о прекращении полномочий Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ следует рассматривать исключительно в правовой и процедурной плоскости, без политических примесей и разного рода спекуляций.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что председатель Центризбиркома издал распоряжение о проведении служебного расследования деятельности Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, есть акт о его результатах. Заключения по итогам этого расследования, среди других оснований, стали причиной представления председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА об освобождении Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ от должности, добавила заместитель главы Секретариата.

М.СТАВНИЙЧУК также отметила, что кампания в защиту Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, развернутая Блоком Юлии Тимошенко при участии народных депутатов от БЮТ и самого премьер-министра, имеет выразительный партийный подтекст и объясняется корпоративными мотивами. Ведь среди нарушений, которые допустила в своей работе член ЦИК, есть вопрос из сферы политических интересов БЮТ, очень чувствительных для этого блока, сказала М.СТАВНИЙЧУК. «Нимба над Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ нет, этому есть все необходимые доказательства. Абсурдно и досадно, что политическая сила, которая заявляла о полной поддержке лозунга «закон один для всех», стала на защиту человека, который нарушал законодательство. Вдвое досадно, что общество дезинформирует лично руководитель правительства», - сказала заместитель главы Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины предлагает Верховной Раде освободить Ж.УСЕНКО-ЧЕРНУЮ от должности члена ЦИК. Соответствующий проект документа сегодня, 9 апреля, был роздан депутатам. В тексте представления Президента Ж.УСЕНКО-ЧЕРНУЮ предлагается освободить от должности в связи с нарушением присяги. Кроме того, глава государства ссылается на представление председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА, в котором речь идет о досрочном прекращении ее полномочий на основании акта о результатах служебного расследования.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ не допустит увольнения Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ.

«К сожалению, увольняют тех, кто предотвращает коррупцию, а те, кто поддерживает коррупцию, к сожалению, являются желаемыми в государственных органах власти. Наша политическая сила и наша фракция в парламенте не позволит осуществить этот акт несправедливости и уволить человека, который стоял на позициях закона и справедливости», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что с членами Центральной избирательной комиссии нельзя расправляться за позицию, которая отвечает закону. «Мне кажется, это не подобает главе государства», - добавила она.