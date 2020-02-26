"Для нас это честь - быть в Украине": посольство США записало видеообращение в годовщину оккупации Крыма (видео)

Представители посольства отметили, что шесть лет назад они поняли, как Россия «грубо нарушает права человека в Крыму, а также игнорирует международные нормы».

Сотрудники посольства США в Киеве обнародовали видеообращение по случаю шестой годовщины захвата Россией Крыма.

Атташе по вопросам армии и обороны, полковник Томас Воффорд рассказал, что во время аннексии Крыма работал советником по вопросам обороны в миссии США при НАТО. Тогда он принимал участие в совещании Североатлантического совета.

«Тот ужасный момент для Украины, для демократии, для стабильности в мире повлиял на нас, а также наших коллег таким образом, что мы начали искать возможность служить в посольстве США в Киеве на наших сегодняшних должностях», – сказал он.

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Представители посольства отметили, что шесть лет назад они поняли, как Россия «грубо нарушает права человека в Крыму, а также игнорирует международные нормы».

«Для нас это честь — быть сегодня в Украине, работая бок-о-бок с украинцами ради поддержки демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины, против российской агрессии», — добавили сотрудники посольства США в Киеве.

В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство».