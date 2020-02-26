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Депутата от "Оппозиционного блока" забросали яйцами в мэрии Николаева (фото)

16:31, 26 февраля 2020
Политика
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Депутат во время нападения не пострадал / Преступности.НЕТ

Об этом пишет Преступности.НЕТ со ссылкой на слова свидетелей происшествия.

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Отмечается, что яйцами депутата забросали представители «Нацдружин» на третьем этаже мэрии.

В комментарии изданию Зоткин заявил, что «демократия у нас только еще впереди».

Впрочем, на уточняющий вопрос, не связывает ли он это с поздравлением с 23 февраля в соцсети, депутат сказал, что вполне вероятно.

Накануне местные журналисты заметили пост Зоткина в Facebook, к которому тот прикрепил открытку с российским флагом и написал: "С праздником, мужчины!".

facebook.com/Tysyachnyi

Как сообщал УНИАН, 36-летний депутат из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Федор Христенко из Горловки потратил около миллиона долларов в Москве на празднование дня рождения своей жены.

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