Россия впервые за 8 лет назначила торгпреда в Украине
14:04, 25 февраля 2020Политика
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Пост российского торгпреда в Украине оставался вакантным с 2012 года.
Россия назначила своего торгпреда в Украине / фото УНИАН
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Бабко торговым представителем РФ в Украине.
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Как сообщает “ТАСС”, документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
Кроме того, аналогичным распоряжение на должность торгпреда РФ в Армении была назначена Анна Донченко.
СМИ сообщают, что пост торгпреда РФ в Украине оставался вакантным с 2012 года, когда его в связи с выходом на пенсию его покинул Сергей Иванов. Исполняющим обязанности торгпреда с тех пор был Сергей Соломин.
Андрей Бабко с 2013 года занимал должность торгпреда РФ в Армении.
Напомним, 10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия "не против" вернуть своего посла в Киев, а посла Украины - в Москву.
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