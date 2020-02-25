Россия впервые за 8 лет назначила торгпреда в Украине

Пост российского торгпреда в Украине оставался вакантным с 2012 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Бабко торговым представителем РФ в Украине.

Читайте такжеУкраина продает все больше товаров в Евросоюз - торгпред

Как сообщает “ТАСС”, документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Кроме того, аналогичным распоряжение на должность торгпреда РФ в Армении была назначена Анна Донченко.

СМИ сообщают, что пост торгпреда РФ в Украине оставался вакантным с 2012 года, когда его в связи с выходом на пенсию его покинул Сергей Иванов. Исполняющим обязанности торгпреда с тех пор был Сергей Соломин.

Андрей Бабко с 2013 года занимал должность торгпреда РФ в Армении.

Напомним, 10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия "не против" вернуть своего посла в Киев, а посла Украины - в Москву.