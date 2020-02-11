В Украине ответили на предложение Лаврова обменяться послами

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что из-за продолжения российской агрессии против Украины речь о назначении посла не идет.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили об отсутствии оснований повышать статус дипломатических отношений с Российской Федерацией путем назначения посла.

Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос УНИАН.

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«Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупацию Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины», - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия "не против» вернуть своего посла в Киев, а посла Украины - в Москву.

Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Кремля направить посла в Киев.

*** 23 февраля 2014 года МИД РФ отозвал в Москву российского посла в Киеве Михаила Зурабова, который работал на этой должности с 2009 года. После этого временным поверенным в делах РФ в Украине стал Андрей Воробьев, но он умер 30 мая 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного исполнял Александр Лукашик.

Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ был Руслан Нимчинский.