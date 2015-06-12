Порошенко: если мы не победим, мир ожидают геополитические катаклизмы

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Порошенко поблагодарил США за твердую позицию, высказанную во время недавнего саммита «Большой семерки», что, в частности отражено в заявлении ее лидеров о возможном продлении санкций в случае, если Россия пойдет дальше в нарушении Минских договоренностей. Собеседники обсудили важность определения следующих шагов и мероприятий в случае дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

Собеседники подчеркнули важность единства цивилизованного мира в поддержке Украины. «Речь идет не только о территориальной целостности и суверенитете Украины. Если мы не победим, то мир ждут геополитические катаклизмы», - заявил Петр Порошенко.

Читайте такжеСенатор США внес поправки в оборонный бюджет для поддержки УкраиныСтороны также обсудили процесс выделения со стороны США помощи для укрепления обороноспособности украинской армии. Президент Украины обратился к Вице-президенту США в качестве Председателя Сената поддержать соответствующую законодательную инициативу.

Президент Украины и вице-президент США также обсудили возможности дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины. Петр Порошенко заверил в необратимости курса реформ в Украине и борьбы с коррупцией.

Президент Украины еще раз выразил соболезнования Джо Байдену в связи с невосполнимой утратой сына Бо.

«Я видел, что Вашу боль разделял весь американский народ, и многие люди по всему миру, также и в Украине. Я надеюсь, что эта любовь и поддержка придаст Вам силы в нынешнее сложное время продолжать служить своей стране», - заявил Глава государства.

Читайте такжеПорошенко поблагодарил представителя США в ООН за вклад в отстаивание позиции Украины Как ранее сообщал УНИАН, вице-президент США Дзозеф Байден после встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявил, что США и другие страны G7 готовы ввести новые санкции против России с целью дальнейшего давления на нее в связи с ситуацией в Украине.