Глава Тернопольской ОГА подал в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая

В Офисе президента объяснили, что отставку Игоря Сопеля принято в связи с неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

«В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вечером 17 февраля после сообщения тернопольских СМИ о намерениях привезти в санаторий «Медоборы» эвакуированных из Китая украинцев люди обустроили круглосуточный блокпост на дороге.

Впоследствии директор санатория Василий Мартынюк заявил об отказе принять группу эвакуированных граждан из Китая несмотря на предварительные договоренности с руководством государства. Свой отказ он объяснил давлением общества и отказом коллектива санатория обслуживать эвакуированных.

21 февраля полиция Тернопольской области открыла уголовное производство за попытку ограничить проезд в санаторий «Медоборы», в который хотели поселить эвакуированных из Китая украинцев.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александра Богомола, полностью дорогу в пгт. Микулинцы Теребовлянского района при повороте в село Конопковка, где расположен санаторий, люди не перекрывали. Однако инициаторам установки бетонных блоков на дороге придется отвечать за свои действия.

20 февраля вечером жители Микулинецкой ОТГ, несмотря поселения эвакуированных в Полтавской области, еще раз собрались на блокпосту и провели там молебен. А уже утром следующего дня начали разбирать блокпост.