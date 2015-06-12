Аваков: задержаны сотрудники МВД, которые во время Евромайдана вывозили со складов оружие

В настоящее время задержаны четыре сотрудника МВД, которые по приказу экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко вывозили со складов МВД автоматы для бандформирований во время Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Кабмина заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«С резервных складов МВД во время событий на Майдане пропало 408 автоматов АКСУ калибра 545. В течение всего года расследования, мы в том числе отрабатывали эпизоды по аресту «титушек», которые били людей в Мариинском парке, и изъяли три таких автомата, а вчера и сегодня в результате совместной операции ГПУ и МВД были арестованы 4 сотрудника МВД, в том числе один экс-сотрудник, майор спецподразделения, который непосредственно вывозил автоматы из склада МВД и передавал незаконным бандитским формированиям. Сегодня задержаны еще трое действующих сотрудников», - сообщил министр.

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Он также подчеркнул, что ГПУ возбуждает уголовное производство в отношении этой преступной группы, «которую возглавляет экс-министр внутренних дел Захарченко, отдавший преступный приказ о выдаче оружия со складов МВД незаконным бандформированиям».