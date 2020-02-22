Пристайко встретился с заместителем госсекретаря США

Встреча сторон проходила в Вашингтоне.

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обсудил с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко стремление к мирному урегулированию агрессии России в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США, передает РБК-Украина.

Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус, заместитель секретаря "поздравил министра иностранных дел Украины с прогрессом, достигнутым его правительством в борьбе с коррупцией и проведении реформ".

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"Они также обсудили возможности дальнейшей интеграции военных, инвестиционных и торговых отношений Украины с Евроатлантическим сообществом", - сообщила она.

Встреча сторон происходила в Вашингтоне.

Как сообщал УНИАН, накануне Вадим Пристайко заявил, что правительство Украины готово к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с представителями группировок "ЛДНР".