Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками - Пристайко

Также министр подтвердил, что Украина готова к проведению местных выборов по всей территории страны этой осенью, но после выполнения политической составляющей Минских соглашений.

Правительство Украины готово к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с представителями группировок "ЛДНР".

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на дебатах в Генеральной ассамблее ООН, передают Новости Донбасса.

По словам Пристайко, на оккупированной территории есть те, кто выдают себя за жителей Донбасса, он называет их "марионетками". По мнению министра, от имени Донбасса также должны говорить и переселенцы.

"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками так называемых представителей. Этот диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутри Украины. Голос внутренне перемещенных лиц также должен быть услышан в Минске", - сказал он.

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Также министр подтвердил, что Украина готова к проведению местных выборов по всей территории страны этой осенью, но подчеркнул, что самым важным условием для этого является обеспечение политической составляющей Минских соглашений.

"Мы с нетерпением ждем проведения местных выборов по всей территории Украины этой осенью. Однако без базового урегулирования по безопасности и политического урегулирования население Донбасса, включая тех, кто были вынуждены оставить свои дома, не будут иметь возможности сделать свой демократический выбор на выборах", - отметил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, Вадим Пристайко подчеркивает, что урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе, вызванного Россией, не будет иметь перспективы без закрытия границы, через который поставляется российское оружие.