Дубинский опубликовал решение суда о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР (фото)
Народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция «Слуга народа») обнародовал два постановления суда относительно привода бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро.
Читайте такжеПорошенко пос против следователей и прокуроров 14 исков о возмещении морального вреда
Соответствующие ксерокопии постановлений суда обнародовал нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Оба постановления вынес Печерский районный суд Киева. В одном из постановлений сказано: «Осуществить привод Петра Порошенко для проведения следственных действий в процессуальном статусе свидетеля на 14:00 28 февраля к следователю третьего следственного отдела первого управления организации досудебных расследований ГБР».
В другом постановлении речь идет о приводе Порошенко в качестве свидетеля на допрос в ГБР на 14:00 6 марта.
Как сообщал УНИАН, 11 февраля пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований
Ранее Порошенко подал против следователей и прокуроров 14 исков о возмещении морального вреда.
Источник в правоохранительных органах подтвердил, что такие решения выносились по ходатайству следователей ГБР.
Заметим, что ранее, когда Порошенко не являлся на допросы в ГБР, в ведомстве не исключали, что могут применить к нему привод.