Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР: адвокат назвал причину

По словам адвоката пятого президента, органа, который вызывал Порошенко на допрос, уже не существует.

Пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко сегодня не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Как сообщает УП, об этом заявил его адвокат Игорь Головань. По его словам, Порошенко не пришел, потому что того органа досудебного расследования, куда он вызывался, уже не существует.

"Мы знаем, что 5 февраля был указ президента, которым была изменена структура ГБР. Уже Первого управления организации досудебных расследований нет, поэтому, тот орган, который вызвал Порошенко, он не существует", - сказал защитник пятого президента.

Он добавил, что сам утром посещал ГБР. И отметил, что на прошлой неделе обращался в бюро, чтобы они объяснили, кто в соответствии с определенной президентом структурой руководит Главным следственным управлением, какова судьба уголовных производств, кому они переданы или не переданы, какова судьба следователей, работавших в ГБР и т.д., но ответа не получил.

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Адвокат также рассказал о намерении в будущем требовать от ГБР соблюдения законодательства и отправки повесток с точным указанием и управления, и следователя, к которому вызывается Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко подал против следователей и прокуроров 14 исков о возмещении морального вреда. По словам адвокатов Порошенко, следственными судьями установлено 14 фактов противоправного бездействия: 4 - прокуроров, 6 – следователей Государственного бюро расследований, 2 - должностных лиц Национального антикоррупционного бюро и 2 – следователей Национальной полиции.