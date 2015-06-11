Граждане Украины на оккупированных территориях могут подавать иски против РФ о нарушении их прав

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью 5 каналу, комментируя официальное обращение Украины в Совет Европы относительно оккупации Крыма и части территории Донбасса.

Он отметил, что с юридической точки зрения такое обращение означает, что "на этих территориях, которые фактически контролируются российскими войсками и российскими террористами, нарушения прав человека, которые там происходят массовые, то за них несет ответственность РФ".

Читайте такжеПетренко в Черновцах рассказал, как Минюст будет проводить децентрализацию По словам министра юстиции, "это значит, что наши граждане могут требовать сейчас компенсации убытков, вызванных потерей имущества, пытками и другими нарушениями прав человека именно от Российской Федерации".

Ранее УНИАН сообщал, что народные депутаты приняли постановление об утверждении Заявления Верховной Рады "Об отступлении от отдельных обязательств, определенных Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод" .