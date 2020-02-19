Нардеп Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане (видео)

Со своих мест встали все народные депутаты, кроме Бужанского.

Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский на заседании Верховной Рады отказался почтить память погибших на Майдане минутой молчания.

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Соответствующее видео на своей странице в Facebook обнародовал журналист Андрей Дзиндзя.

Как видно на ролике, в парламентском зале была объявлена минута молчания для почтения памяти Героев Небесной Сотни. Со своих мест встали все народные депутаты, кроме Бужанского, который демонстративно остался сидеть.

«Максим Бужанский отказался почтить память минутой молчания погибших на Майдане...», – говорится в описании к видео.

Напомним, со времени своего пребывания в статусе нардепа Бужанский отметился несколькими скандалами. В частности, 18 августа 2019 года Максим Бужанский в своем Telegram-канале написал, что считает журналистку "Нового времени" Ольга Духнич "тупой овцой из одиозного СМИ" за ее высказывания относительно его любви к СССР и ностальгии по временам Януковича.

Позже в партии осудили слова депутата и одновременно назвали такую реакцию понятной из-за оценочных суждений представителей СМИ.

25 сентября Бужанский обозвал жителей Днепра "инфантильными долбо**бами".

А 10 декабря Бужанский сообщил, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу.