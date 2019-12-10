Закон об украинском языке: нардеп Бужанский внес в Раду проект об отмене

Депутат уверен, что отмена закона в такой редакции "откроет возможность для написания действительно стоящего документа".

Народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что внес в Верховную раду законопроект о признании Закона «О государственном языке» таким, который утратил силу.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Читайте также"Слуги народа" подрались в Раде из-за женщины«Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка. Что закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Что этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти. Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством», – написал он.

По его мнению, отмена закона в действующей редакции, «откроет возможность для написания действительно стоящего документа».

Ранее УНИАН сообщал, что Венецианская комиссия нашла недостатки в украинском языковом законе.