Волкер сомневается в возможности проведения выборов в ОРДЛО в этом году

Он напомнил, что подобные конфликты в мире происходят не впервые, и попытки быстро провести выборы, например, в Боснии, ни к чему хорошему не привели.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не видит возможности провести местные выборы на оккупированных Россией территориях Донбасса в этом году.

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Об этом он сказал в интервью Европейской правде. «Нет, не думаю. Ну как вы можете провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы», - отметил Волкер.

Он добавил, во время своей работы не слышал никаких намеков от украинских властей на такую возможность.

«Если вы сравните тональность нынешней и предыдущей украинской власти относительно Донбасса, то сейчас действительно больше открытости, больше энтузиазма относительно возможности проведения выборов. Возможно, это из-за того, что они умеют побеждать на выборах и это у них получается очень уверенно. Но ни разу ни в каких переговорах я не слышал, чтобы кто-то даже рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией», -сказал Волкер.

Он напомнил, что подобные конфликты в мире происходят не впервые, и попытки быстро провести выборы, например, в Боснии, ни к чему хорошему не привели.

Владимир Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.