Сивохо после "циничной провокации" оккупантов заявил о переносе презентации "платформы примирения"

Дата проведения презентации будет сообщена позже.

Советник секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо назвал «циничной провокацией» атаку российских боевиков на Луганщине и сообщил о переносе даты проведения презентации «Национальной платформы примирения и единства».

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Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали «за и против», но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а ПЕРЕНЕСТИ!», – написал Сивохо.

По его словам, в СНБО продолжат «работать и налаживать диалог между простыми людьми непублично, системно, беспрерывно».

Он уточнил, что дата проведения презентации будет сообщена позже.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо анонсировал презентацию «Национальной платформы примирения и единства».

"Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", - отметил Сивохо.

В свою очередь, представившийся "членом команды Сивохо" Иван Толкачев, отметил: "Предварительно, 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Эта платформа создана в рамках выполнения заданий, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа".

Толкачев добавил, что она должна будет "объединить под своим крылом и общественные инициативы, и государственные программы".