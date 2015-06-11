МИД Украины выражает протест в связи с решением суда продлить арест Надежде Савченко

Об этом сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел Украины.

«Безосновательное и неправомерное судебное решение стало очередным подтверждением нежелания Российской Федерации придерживаться определенных в Комплексе мероприятий по выполнению Минских договоренностей положений, что, среди прочего, предусматривает освобождение всех заложников и лиц, которые незаконно удерживаются, по принципу «всех на всех»», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона в очередной раз проигнорировала статус Надежды Савченко как члена ПАСЕ, которая пользуется европейским парламентским иммунитетом, нарушив таким образом взятые на себя обязательства в рамках Совета Европы.

Читайте такжеРоссия должна соблюдать Минских соглашений и освободить Савченко - посол США«Министерство иностранных дел Украины категорически требует от российской стороны придерживаться собственных обязательств, в частности обеспечить полное выполнение Минских договоренностей и, в том числе, немедленно освободить Надежду Савченко и всех других граждан Украины, которые незаконно содержатся под стражей на территории России», - заявляет МИД.

Как сообщал УНИАН ранее, московский городской суд по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко еще на три месяца - до 30 сентября, всего до 15 месяцев содержания под стражей.