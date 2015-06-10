Путин говорит, что не обсуждал с премьером Италии отмену санкций против России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на совместной пресс-конференции в Милане с премьер-министром Италии.

"Мы говорили о санкциях, но очень приземленно, как говорят. Не в плане отмены или упрощения. Мы говорили о том, как эти санкции мешают развивать наши отношения", - сказал Путин.

По словам Путина, есть несколько совместных российско-итальянских проектов, в том числе инфраструктурных.

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"Совершенно очевидно, что итальянские компании, которые боролись за эти контракты, выиграли тендеры, заинтересованы в их реализации. Но они не могут быть реализованы в связи с санкциями в отношении некоторых наших финансовых учреждений. Просто нужно искать выход - или отменять санкции, или какие-то другие предлагать инструменты, если хотите поддержать свои компании", - считает Путин.

При этом он заявил, что РФ найдет партнеров, но не следует отказываться от взаимовыгодных контрактов.

По словам президента РФ, в военно-технической сфере между странами было "не кто-знает какое сотрудничество", которое не имеет принципиального значения для обороноспособности России, но отказ от некоторых заранее спланированных совместных действий и контрактов привел к тому, что итальянские компании недополучили миллиард евро.

"Могли бы получить, загрузить свои предприятия, рабочие места, создать или поддержать. Этого не произошло из-за санкций", - сказал Путин.

"В целом это наносит, конечно, вред нашему взаимодействию. Рассчитываю, что мы рано или поздно все же отойдем от тех ограничений, с которыми сегодня сталкиваемся", - добавил он.

В свою очередь Ренци отметил, что в Европе проходит диалог по вопросу санкций против России, и взгляды отличаются.

"Сейчас все разделяют одну точку зрения, в частности и Италия, основные страны международного сообщества... Повестка сегодняшнего дня – это соблюдение Минских соглашений", - сказал он.

По мнению Ренци, после выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе наступит момент для отмены санкций.

"Все завязано на Минском протоколе", - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

Европейские эксперты подсчитали, что введение экономических санкций стоило России в 2014 году 23 млрд евро, в 2015 году - 75 млрд евро.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономика из-за санкций западных стран теряет около 40 млрд долларов в год.

По итогам саммита G7 7-8 июня 2015 г. президент США Барак Обама заявил, что "Большая семерка" готова ввести дополнительные санкции против России в случае необходимости.

Также президент США подчеркнул, что из-за введенных западными странами санкции Российская Федерация потеряла более 150 млрд долларов.