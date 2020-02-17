НАТО "не имеет отношения к Украине" и не должно вмешиваться в переговорный процесс - Лавров

Альянс "может только усугублять украинские проблемы", считает глава МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, НАТО "не имеет отношения к Украине" и не должно вмешиваться в переговорный процесс по Донбассу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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"Когда они (НАТО - УНИАН) заявляют, что готовы к диалогу с Россией, они лукавят, они открыты к диалогу, который понимают как выдвижение в наш адрес претензий – прежде всего по Украине", - сказал Лавров.

По его словам, ни разу Совет Россия - НАТО не собирался "без ультимативной попытки навязать нам рассмотрение украинских проблем в этом формате".

"Мы отвечаем, и я об этом упомянул (генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, когда мы встречались в Мюнхене, что НАТО не имеет никакого отношения к Украине. Мы ведем диалог с теми западными странами, которые занимаются украинским урегулированием – прежде всего участниками "нормандского формата" – Францией и Германией", - сказал Лавров.

"Поскольку американцы также подключались к украинским разговорам, периодически мы имеем контакты и с ними. НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам. Альянс эти проблемы может только усугублять, постоянно заклиная, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями в свои ряды", - подчеркнул Лавров.