В МИД РФ назвали условие для проведения нового саммита глав "нормандского формата"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новый саммит глав «нормандского формата» может пройти только после выполнения парижских договоренностей.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
«Основания (для нового саммита) могут появиться только в одном случае - если решения предыдущего саммита, который состоялся в Париже в декабре будут выполнены. Пока мы прогресса не на одном из направлений не наблюдаем. Разведения сил и средств тормозится Киевом», - сказал Лавров.
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Он заявил, что изначально предполагалось, что в Париже главы государств согласуют разведение по всей линии соприкосновения, но от этого отказался Зеленский.
«Мы видим отсутствие большого желания украинской стороны на эту тему договариваться. Также нет большого прогресса в выполнении еще одной договоренности парижского саммита – взаимодействия по разминированию, и все здесь упирается в патологическое нежелание украинской власти как при Порошенко, так и при Зеленском выполнять требования Минских договорённостей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском», - сказал Лавров.
Он отметил, не видно прогресса в «обязательствах Украины» по включении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство и закрепления правового статуса Донбасса на постоянной основе.
«Мы ждем, когда будут выполнены все из этих положений», - сказал он.
По его словам, перед тем как созывать новый саммит нужно выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять «с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах».