В МИД РФ назвали условие для проведения нового саммита глав "нормандского формата"

По словам Сергея Лаврова, перед тем как созывать новый саммит нужно выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять «с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новый саммит глав «нормандского формата» может пройти только после выполнения парижских договоренностей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Основания (для нового саммита) могут появиться только в одном случае - если решения предыдущего саммита, который состоялся в Париже в декабре будут выполнены. Пока мы прогресса не на одном из направлений не наблюдаем. Разведения сил и средств тормозится Киевом», - сказал Лавров.

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Он заявил, что изначально предполагалось, что в Париже главы государств согласуют разведение по всей линии соприкосновения, но от этого отказался Зеленский.

«Мы видим отсутствие большого желания украинской стороны на эту тему договариваться. Также нет большого прогресса в выполнении еще одной договоренности парижского саммита – взаимодействия по разминированию, и все здесь упирается в патологическое нежелание украинской власти как при Порошенко, так и при Зеленском выполнять требования Минских договорённостей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском», - сказал Лавров.

Он отметил, не видно прогресса в «обязательствах Украины» по включении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство и закрепления правового статуса Донбасса на постоянной основе.

«Мы ждем, когда будут выполнены все из этих положений», - сказал он.

По его словам, перед тем как созывать новый саммит нужно выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять «с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах».