"Реформы приближают Украину к НАТО": Зеленский встретился со Столтенбергом

Гарант поднял вопрос предоставления Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 февраля, на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление Офиса президента.

Украинский лидер поблагодарил НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности, а также евроатлантических стремлений нашего государства.

"Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны согласно стандартам НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Также он поднял вопрос о предоставлении Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Столтенберг, однако, отметил, что ждет от украинской стороны дополнительную помощь в международных миссиях, и подчеркнул, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению нормандского формата. Также они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых нормандской четверкой в Париже 9 декабря и ситуацию на Донбассе", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на форуме по безопасности (Мюнхен) и ответил на ряд вопросов.

Он рассказал о новом предложении Украины относительно разведения сил на Донбассе, его возможный визит в белый дом и объявил о создании "платформы единства" с участием жителей ОРДЛО.