"Хотел быть популярным в США": Зеленский пошутил о своем телефонном разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США как артист, а не благодаря разговору с президентом Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о своем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который стала причиной неудачной попытки импичмента американского президента.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

«Меня часто спрашивают об импичменте (Трампа - УНИАН) по всему миру. В моей прежней жизни, в моей предыдущей профессии, когда я был продюсером или сценаристом, или актером, я мечтал получить «Оскар», я хотел быть очень популярным в США. Сейчас я президент, и я очень популярен в США. Но, слушайте, я этого не хотел, такой популярности я не хотел», - сказал президент.

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Зеленский также пошутил, что с этим опытом, если будет необходимость - готов к еще одному телефонному разговору с Трампом.

«У нас очень хорошие отношения с США, и я хочу поблагодарить всех, кто к этому причастен, - и президента, и сенаторов, и простых американцев прежде всего», - подчеркнул он.

Также Зеленский выразил благодарность США за оказанную Украине поддержку во время войны.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года в США началось расследование относительно возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Обвинения строились на факте замораживания военной помощи для Украины летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева провести расследование деятельности сына Байдена в Украине.

Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса было связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы, связанные с расследованием.

6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.