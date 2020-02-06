"Ад и охота на ведьм": Трамп после оправдания в Сенате раскритиковал демократов из-за импичмента

Дональд Трамп заявил, что процедуру импичмента демократы начали с "политических" мотивов.

"Адом" назвал процедуру импичмента президент США Дональд Трамп, которого окончательно оправдал Сенат.

Глава Белого дома считает, что подобного никогда не должно повториться с другим президентом и убежден, что процедуру импичмента демократы начали с "политических" мотивов.

Об этом сказал глава Белого дома 6 февраля во время выступления, передает ТСН со ссылкой на AP.

Американский президент во время своего выступления выразил радость относительно собственного оправдания по обвинениям в процессе импичмента (злоупотребление властью и препятствование правосудию - ред.) и раскритиковал своих оппонентов.

"Мы прошли через ад. Это было несправедливо, я не сделал ничего плохого... Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос ", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что "охота на ведьм" в отношении него началось с тех пор, как он начал предыдущую избирательную кампанию.

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"За последние несколько лет мы имели дело с "охотой на ведьм". Оно началось в день, когда я спустился на лифте со своей будущей первой леди, которая присутствует здесь. Спасибо, Меланья... Это было истинное зло, коррупция, позор, катастрофа, негодяи ... этого никогда не должно произойти снова с другим президентом, никогда ", - высказался Трамп.

Американский президент, кроме того, назвал спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая выдвинула против него обвинения, "ужасным человеком". Он в очередной раз высмеял ее слова о том, что та молится за его благо.

"Она, возможно, и молится, но о прямо противоположном", - сказал глава Белого дома.

Трамп также продемонстрировал собравшимся свежый выпуск газеты Washington Post и заявил, что это единственный хороший заголовок, которого он удостоился в этой газете. На первой странице издания была статья с заголовком: "Трамп оправдан".

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 году в США началось расследование о возможности импичмента Трампа после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении, которое президент США, по его данным, оказывал на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.

Обвинения строились на факте замораживания военной помощи Украине летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева вести расследование деятельности сына Байдена в Украину.

Обвинения в препятствовании деятельности Конгресса было связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы, связанные с расследованием.