Зеленский начал визит в Германию

В рамках визита президент примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности и проведет ряд международных встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия.

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Как говорится в сообщении на сайте главы государства, в ФРГ он примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечается, что во время форума Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Кроме того, в рамках визита президент проведет ряд международных встреч.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров «нормандской четверки».