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Оккупанты будут выплачивать "пенсии" только при наличии "паспорта Л/ДНР" – ИС

16:39, 31 января 2019
Общество
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Оккупанты принуждают людей получать псевдопаспорта / фото rbc.ru

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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«В ближайшее время российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будут выплачивать пенсию местному населению только при наличии паспорта т.н. “ДНР” и “ЛНР”», – говорится в сообщении.

При этом представители оккупационных администраций обещают местному населению, что в случае вступления в ряды оккупационных вооруженных формирований, местные жители могут рассчитывать на скорое получение паспортов граждан РФ.

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Теги: #Донбасс#оккупанты