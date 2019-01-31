Оккупанты будут выплачивать "пенсии" только при наличии "паспорта Л/ДНР" – ИС

Также оккупанты в случае вступления в ряды незаконных вооруженных формирований обещают скорое получение паспортов РФ.

Оккупационные власти в ОРДЛО продолжают мероприятия по принуждения населения получать «паспорта» «ДНР» и «ЛНР».

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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«В ближайшее время российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будут выплачивать пенсию местному населению только при наличии паспорта т.н. “ДНР” и “ЛНР”», – говорится в сообщении.

При этом представители оккупационных администраций обещают местному населению, что в случае вступления в ряды оккупационных вооруженных формирований, местные жители могут рассчитывать на скорое получение паспортов граждан РФ.