Избран глава Высшего совета юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня члены совета также рассмотрят вопрос назначения заместителя председателя ВСЮ, руководителей секций, сформируют сами секции ВСЮ и утвердят штатное расписание, чтобы взять членов ВСЮ на постоянную основу.

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Справка УНИАН. Высший совет юстиции состоит из 20 членов. Верховная Рада, президент, съезд судей Украины, съезд адвокатов и съезд представителей юридических вузов назначают в ВСЮ по три члена, а также всеукраинская конференция работников прокуратуры – двух членов Высшего совета юстиции.

В состав Высшего совета юстиции входят по должности председатель Верховного суда Украины, министр юстиции Украины, генеральный прокурор Украины. Для начала работы ВСЮ необходимо обретение полномочий 14 членами Высшего совета юстиции.

25 апреля III съезд адвокатов Украины назначил двух членов ВСЮ. Также Всеукраинская конференция работников прокуратуры 27 апреля назначила двух членов Высшего совета юстиции и съезд представителей юридических вузов 28 апреля – еще двоих.