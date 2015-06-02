С юридической точки зрения препятствий для работы ВСЮ сегодня нет - зампред Украины в Венецианской комиссии

Такое мнение высказал заместитель представителя Украины в Венецианской комиссии, эксперт Владимир Пилипенко.

«С юридической точки зрения Высший совет юстиции может собраться на заседание хоть завтра. Сегодня в состав ВСЮ избрано 14 членов из 20 предусмотренных законом, а необходимый кворум для того, чтобы Высший совет юстиции начал свое заседание составляет 11 членов, то есть - большинство состава этого органа. Повторюсь, с юридической точки зрения препятствий для работы ВСЮ сегодня нет. Но Высший совет юстиции не может собраться на заседание, вероятно причина этого – внутренняя политическая борьба за влияние на ВСЮ и судебную систему», - считает Владимир Пилипенко.

По его словам для того, чтобы состоялась настоящая перезагрузка работы ВСЮ, как и судебной системы в целом, необходимо внести изменения в Конституцию и исключить из состава органа политические должности.

«Мы имеем рекомендации ПАСЕ, а также рекомендации Венецианской комиссии, где эксперты советуют нам исключить из состава ВСЮ политические должности. Пока в состав этого органа входят министр юстиции и Генеральный прокурор Украины, говорить о независимости или беспристрастности ВСЮ нельзя. Кроме того, у нас есть решение Европейского суда по правам человека "Волков против Украины", которое украинская власть до сих пор не выполнила. В решении говорится о том, что состав Высшего совета юстиции является политизированным и его необходимо изменить - не должны политические органы, исполнительная власть и так же прокуратура участвовать в работе ВСЮ», - отметил он.

Он также выразил убеждение, что пока решение ЕСПЧ и рекомендации экспертов Венецианской комиссии не оформлены юридически - то есть изменениями в Конституцию, необходимо действовать политически.

«Министр юстиции должен начать с себя, и показать, что он не вмешивается в деятельность этого органа. Например, он может не принимать участие в работе ВСЮ, сейчас в составе органа избрано достаточно членов, поэтому заседание без представителя Кабмина, будет легитимным. Такой шаг со стороны украинской власти мог бы дать хороший сигнал нашим европейским партнерам о серьезности намерений власти провести настоящую реформу судебной системы, а не переписать реформу под себя», - отметил представитель ВК.