Стець объяснил, почему нельзя уничтожить донецкую телевышку, транслирующую каналы боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр информационной политики Юрий Стець.

"Звучат иногда предложения, почему государство не может ликвидировать, накрыть «Градами» или кассетными минами наши башни, которые находятся на Донбассе на временно оккупированной территории. Это абсолютно бессмысленные идеи. Во-первых, это техника и здания, которые принадлежат Украине, и очевидно, мы должны их вернуть. Во-вторых, очевидно, это ничего не изменит, поскольку понятно, что поставить антенну на любое высокое здание можно, и снова продолжат вещать. И ключевое, и самое главное - никто из тех патриотов, которые говорят: «давайте накроем Донецкую телевышку», не осознает, что там в здании находятся в заложниках наши с вами сограждане, в том числе женщины, я знаю, что там находятся и наши военнопленные", - объяснил Стець.

Он также добавил, что в зоне АТО работает офис министерства и "занимается сотрудничеством между журналистами и теми, кто сейчас защищает нашу страну на востоке".

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Стець отметил, что зарплату руководство Мининформполитики отдает на программы поддержки бойцов АТО и их семей.

“Все руководство Министерства информполитики всю свою зарплату, которую получает, работая в правительстве Украины, использует на программы, связанные с событиями на востоке Украины, речь идет о поддержке не только самих бойцов АТО, но и членов их семей", - сказал Стець.