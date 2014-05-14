В Краматорске боевики заблокировали телевышку - СМИ
16:19, 14 мая 2014Политика
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Местные жители сообщают, что в Краматорске снова пропали все эфирные каналы.
В Краматорске боевики заблокировали телевышку - СМИ / REUTERS
Вооруженные люди вошли в помещение телевизионной башни в Краматорске, - сообщает ОСО ГУ МВД Украины в Донецкой области, передает "ОстроВ".
"В Краматорске в помещении телевизионной башни находятся вооруженные люди, доступ к зданию заблокирован", - говорится в сообщении.
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Читатели "ОстроВа" сообщил, что сегодня "в Краматорске опять пропали все эфирные каналы, как цифровые, так и аналоговые".
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